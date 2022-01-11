 أمريكا تدعم قرار إيكواس بفرض مزيد من العقوبات للضغط على حكومة مالي الانتقالية - بوابة الشروق
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أمريكا تدعم قرار إيكواس بفرض مزيد من العقوبات للضغط على حكومة مالي الانتقالية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:19 ص

أكدت الولايات المتحدة دعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية، للضغط على الحكومة الانتقالية في مالي للوفاء بتعهدها تجاه الشعب وإعادة البلاد نحو مسار الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تشيد بإجراءات قوية أعلنتها مجموعة إيكواس للدفاع عن الديمقراطية والاستقرار في مالي بعد قمتها الاستثنائية التي انعقدت أمس الأول.

وأضافت أن واشنطن تشارك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خيبة أملها العميقة، حيال عدم اتخاذ الحكومة الانتقالية إجراءات نحو تنظيم الانتخابات.

وجددت الولايات المتحدة بحسب البيان، مخاوف إيكواس حيال التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل لقوات مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا في مالي.

وأعادت واشنطن التأكيد أن هذه القوات لن تجلب السلام إلى مالي، بل ومن شأنها أن تحول موارد الميزانية الشحيحة بعيدا عن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب.

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