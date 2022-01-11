برلمانية مستقبل وطن: حجم المشاركة في منتدى شباب العالم تؤكد قوة مصر وثقة العالم بها

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنّ تنظيم منتدى شباب العالم بهذا التنوع من شباب الدول والضيوف الأجانب في ظل جائحة كورونا يؤكد أنّ مصر دولة قوية ومنظمة تحظى بثقة ضيوفها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنّ هناك تنظيمًا صحيًّا كبيرًا للمنتدى بما يُساهم في إنجاح المنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أنّ قوة مصر تتمثل في كل المجالات.

وأوضح أنّ الدولة تتحرك وفقًا لمنظومة وخطة واحدة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام المقبلة، لافتًا إلى أنّ المشروعات التي يتم تنفيذها تترابط جميعها لتحقيق هذا الغرض.

وذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يهتم بالسنوات الحالية، لكنّه يولي اهتمامًا كبيرًا بكل السنوات المقبلة، مُستدلًا على ذلك بمشروعات المدن الجديدة التي تُنشئها الدولة حاليًّا والتي تهتم بالمستقبل.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



