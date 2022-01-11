السعودية وقطر تبحثان توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع قطر في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

ووفقا لبيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودية عقب الجلسة ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" تفويض "رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القطري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".

وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون بين هيئة حقوق الإنسان السعودية، واللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، وفق وسائل إعلام سعودية.

وكانت الولايات المتحدة رفعت السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الإتجار بالبشر، العام 2020، والشهر الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع التاسع للجنة المتابعة السعودية القطرية، ضمن جهود تعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب المصالحة الخليجية.

ووقعت قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يناير 2021 على بيان القمة الخليجية التي انعقدت في محافظة العلا السعودية، وأنهت الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى.