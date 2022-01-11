تأجيل نظر اتهام شخصين بحيازة 32 طربة حشيش في الإسكندرية لـ12 فبراير

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، الإثنين، محاكمة كل من: "م.م.م"، تباع، و"ع.ح.م"، سائق، لجلسة 12 فبراير القادم؛ لاتهامهما بحيازة 32 طربة لمخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية رقم 6192 لسنة 2021 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، حيث ألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة بالقرب من محل سكنهما.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوال بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين أن بداخله 30 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيش المتهم الأول، وجدَ بحوزته 2 طربة لذات المخدر، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي، فتم التحفظ عليهم.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات، السيد البتانوني.