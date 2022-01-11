الشعور ببرودة القدم من وقت لآخر، أمر طبيعي، حيث تعد التغيرات في درجة الحرارة، وكذلك خيارات الصحة ونمط الحياة، من أكثر الأسباب شيوعا لذلك الإحساس، وعادة ما يساعد تعديل هذه العوامل على تخفيف الأعراض.

ونشر موقع "ميديكال نيوز توداي" مجموعة من المعلومات حول الأسباب الطبية لبرودة القدمين والأطراف.

• انخفاض درجات الحرارة

"برودة القدم" رد فعل طبيعي للجسم نتيجة انخفاض درجات الحرارة؛ وذلك لأنه عندما يدخل الجسم إلى منطقة أكثر برودة، تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف، مثل اليدين والقدمين، وهذا يقلل من تدفق الدم إليها، مما يقلل أيضًا من كمية الحرارة التي يفقدها الجسم.

• التوتر الشديد أو القلق

قد يؤدي التعرض لضغط شديد أو قلق أيضًا إلى برودة القدمين، حيث يعد ذلك من ردود فعل الجسم الطبيعية على التوتر أو العصبية، وذلك عن طريق ضخ الأدرينالين في مجرى الدم.

ويتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية بالأطراف، مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

• مشاكل الدورة الدموية

تعتبر مشاكل الدورة الدموية سببًا شائعًا جدًا لبرودة القدمين، وغالبًا ما يعاني الشخص المصاب بضعف الدورة الدموية للحصول على ما يكفي من الدم الدافئ إلى أطرافه، وقد يشكو من برودة اليدين والقدمين بشكل متكرر.

ويمكن أن يكون لضعف الدورة الدموية مجموعة متنوعة من الأسباب، حيث قد يؤدي العيش بأسلوب حياة مستقر أو الجلوس على مكتب طوال اليوم إلى تقليل الدورة الدموية في الساقين والتسبب في برودة القدمين.

ويمكن أن يؤدي تدخين منتجات التبغ أيضًا إلى زيادة صعوبة وصول الدم إلى كل منطقة من الجسم؛ لذلك قد يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للشكوى من برودة القدمين.

ومن جانب آخر، يمكن أن تتسبب بعض أمراض القلب أيضًا في برودة القدمين، لذلك يجب التحدث إلى الطبيب حول أي مشاكل قلبية أو عوامل خطر موجودة.

• فقر الدم

فقر الدم هو حالة تحدث عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء الطبيعية في الجسم، حيث يمكن أن يكون هذا بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو أمراض الكلى المزمنة.

وقد تسبب حالات فقر الدم المتوسطة إلى الشديدة، برودة القدمين، حيث يستجيب فقر الدم عادة بشكل جيد للتغيرات في النظام الغذائي والمكملات الغذائية، لذلك من الأفضل تشخيص فقر الدم من قبل الطبيب واتباع توصيات العلاج.

• السكري

قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري معرضين لخطر الإصابة بمشكلات في الدورة الدموية، مثل برودة القدمين أو اليدين، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر إلى تضيق الشرايين وانخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة، مما قد يؤدي إلى برودة القدمين.

• اضطرابات الأعصاب

قد تكون اضطرابات الأعصاب الأخرى سببًا أيضًا لبرودة القدمين، حيث يمكن أن يحدث تلف الأعصاب بسبب الصدمة أو الإصابة، مثل قضمة الصقيع الشديدة، أو قد يكون بسبب حالة طبية أساسية.

• قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية في انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية، مما يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، التي تؤثر على الدورة الدموية ونبض القلب ودرجة حرارة الجسم؛ لذا فإن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين.

وقد يكون الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية أكثر حساسية للبرد بشكل عام، وقد يعانون من أعراض أخرى، مثل التعب وزيادة الوزن ومشاكل الذاكرة.