تناول المرأة الطعام المحمل بالدهون غير المشبعة والملح في فترة الحمل، فهناك خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الحمل، فإن اختياراتهم الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في زيادة فرصهم في الحمل الصحي.

وأكد باحثون من جامعة هارفارد للصحة العامة وكلية الطب بجامعة هارفارد، أنه يجب على النساء اللائي يحاولن الحمل بشكل طبيعي أن يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المحددة لزيادة فرصهن.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول العناصر الغذائية التي يجب أن تكون جزءً من نظام الخصوبة الغذائي.

* حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين ب 9، والذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحسين وظيفة المناعة وتقليل التعب، ويؤدي انخفاض مستوى هذه المغذيات إلى زيادة خطر الإصابة بـ الهموسيستين والعيوب الخلقية وحتى السرطان.

ويعتبر حمض الفوليك هو شكل اصطناعي من فيتامين ب 9، يوجد في شكل مكملات ويضاف في الأطعمة المدعمة، ومن المصادر الشائعة لهذه المغذيات الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ والبروكلى والخس والفاصوليا والبازلاء والعدس والليمون والموز والبطيخ.

* فيتامين ب 12

فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومطلوب لتكوين الدم وعمل الجهاز العصبي، على الرغم من أنها عنصر غذائي أساسي، إلا أن أجسامنا لا تستطيع إنتاجها بمفردها، لذلك يجب أن تعتمد على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية لها، حيث يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى عيوب الأنبوب العصبي.

تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 80-90 في المائة من النباتيين يعانون من نقص فيتامين ب 12، لذلك يجب على هؤلاء الأشخاص تضمين مكملات فيتامين ب 12 في النظام الغذائي، حيث تشمل المصادر الشائعة لفيتامين ب 12 منتجات الألبان والأسماك والدواجن.

* أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهابات وتقليل ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، ولكن بالنسبة للنساء الحوامل فإن هذه الدهون الصحية ضرورية بشكل خاص لدعم نمو الدماغ والعين عند الأطفال ومنع الولادة المبكرة.

وتساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل أعراض اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة، وتعد الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية من المصادر الشائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

* ماذا تقترح الدراسة أيضًا؟

تشير دراسة هارفارد أيضًا إلى أن مضادات الأكسدة وفيتامين د، ومنتجات الألبان وفول الصويا والكافيين والكحول لها تأثير ضئيل أو معدوم على الخصوبة، لكن تناول الكثير من الدهون المتحولة مثل اللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات الغازية له تأثير سلبي على الحمل.