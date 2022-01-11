وزيرة البيئة: خسائر العالم من 300 إلى 500 تريليون دولار في 20 عاما بسبب التغير المناخي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جلسات تغير المناخ بدأت في مصر في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم عام 2019، مؤكدة أن أهمية جلسة التغير المناخي تكمن في فتح برنامج عمل للتكيف مع هذه القضية، فالملف يخص الدول النامية.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنّ مصر بدأت إجراءات للتصدي لتغير المناخ؛ رغم انبعاثات مصر التي تمثل 6.% من الانبعاثات العالمية، مردفة: "نأمل أن يضع منتدى شباب العالم ابتكارات الشباب للعمل عليها؛ ويكون تمهيدًا لمؤتمر أكتوبر المقبل".



وتابعت: "الاحتباس الحراري له أنواع مختلفة تتكون من الأنشطة الصناعية والوقود الأحفوري، وحرائق الغابات والمخلفات الزراعية، والبترول والغاز؛ وكل تلك تتسبب في الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ".



وأوضحت أن تلك الأمور تؤثر على قضية الغذاء، واختلاف الجو مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمواج، لافتة إلى أن مصر لاعب قوي في قضية التغير المناخي؛ ووجودها مهم جدًا.



وأشارت إلى أنّ فرنسا وضعت اتفاق مصاغ، والدور في مصر ترجمة خطة العمل لتنفيذ فعلي لصالح البشرية.



ولفتت إلى أن خسائر العالم تقدر من 300 إلى 500 تريليون دولار ما بين أعوام 2030 حتى 2050؛ بسبب التغيرات المناخية، مؤكدة أنه لم يتم تحصيل 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة أزمة التغيرات المناخية حتى الآن.