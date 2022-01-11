أكرم توفيق: أفشة لاعب كبير ولن يتأثر باستبعاده من المنتخب

حاول أكرم توفيق، لاعب الأهلي، رفع الروح المعنوية لزميله بصفوف الفريق الأحمر، محمد مجدي أفشة، بعد استبعاد الأخير، من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وقال أكرم توفيق خلال تصريحاته التلفزيونية على قناة (MBC) مصر :" أفشة لن يتأثر بغيابه عن المنتخب في أمم إفريقيا، فهو لاعب كبير".

ويستهل منتخب مصر، مشواره في أمم إفريقيا، اليوم الثلاثاء، عندما يقابل منتخب نيجيريا، بالساعة السادسة مساء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم بجوارهما منتخبي غينيا بيساو والسودان.