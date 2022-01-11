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مسؤول إيطالي: مصير الحكومة مرتبط ببقاء ماريو دراجي رئيسا للوزراء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 4:17 م

حذر المنسق الوطني لحزب فورتسا إيتاليا الإيطالي، أنطونيو تاياني، مجددًا من سقوط حكومة ماريو دراجي في حال انتخاب البرلمان، دي مايو رئيسا للجمهورية لخلافة سيرجو ماتاريلا.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي": "إذا بقي دراجي في قصر الحكومة، فسنذهب للتصويت في عام 2023، وهو موعد نهاية الدورة التشريعية الحالية، وإلا فإن الحكومة ستسقط".

ونوه تاياني، الذي يدعم ترشح مؤسس حزبه سيلفيو برلسكوني لرئاسة الجمهورية، بأن حكومة الوحدة الوطنية الحالية لا تزال قائمة بفضل دراجي ضامن هذا التحالف غير المتجانس، الذي يضم أحزابًا من تياري يمين-الوسط ويسار-الوسط.

ومن المتوقع أن يصوت كبار الناخبين من أعضاء البرلمان من النواب والشيوخ، لإضافة 58 مندوبًا يمثلون المقاطعات الإيطالية في جلسة مشتركة اعتبارًا من 24 يناير الجاري لانتخاب خليفة سيرجو ماتاريلا، الذي رفض الترشح لولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها 7 سنوات.

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