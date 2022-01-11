تحالف الأبيض المتوسط: قلقون إزاء أعمال التمييز ضد النساء والأقليات بالمجتمعات النامية

قالت ممثل تحالف البحر الأبيض المتوسط، إن التحالف يشعر بعميق القلق تجاه تنامي الآثار بعيدة المدى والسلبية بسبب الوباء وتأثير ذلك على الفئات المهمشة، حيث تركت الفئات الهشة والضعيفة وحيدة في مواجهة هذا الوباء.

وأضافت، في جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حددت وأشارت إلى زيادة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات نتيجة زيادة فترات البقاء في المنزل، ذاكرة أن مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة بأن السجون بيئات عالية الخطورة في ظل الجائحة، لأنه بالإضافة إلى الإهمال المنهجي هناك عدم كفاية في أنظمة الصرف الصحي اللازمة.

وذكرت أن التحالف لاحظ أن تأثيرات الجائحة ازدادت شدة في البلدان النامية من حوض البحر المتوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة استمرار قلق التحالف إزاء أعمال التمييز ضد النساء والأقليات والمجتمعات الضعيفة الأخرى، فضلًا عن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري رغم التطور المحدود الذي ظهر في صورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.