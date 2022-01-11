وزير الصحة الألماني: سياسة كورونا ليست السبب في زيادة الاضطرابات النفسية

نفى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اتهامات بأن سياسة مكافحة كورونا المتبعة في ألمانيا بإجراءاتها الأكثر صرامة مقارنة بالمستوى الدولي مسؤولة عن تزايد الاضطرابات النفسية.

وقال لاوترباخ في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الإثنين، إنه يرى أن الدراسات لا تدعم هذا الاستنتاج، مشيرا إلى أن هناك تزايدا في الاضطرابات النفسية أيضا في الدول التي اتخذت إجراءات أقل صرامة لمواجهة الأزمة مقارنة بألمانيا، ممثلا على ذلك بالولايات المتحدة، حيثما كان من الممكن من وجهة نظره تجنب الكثير من الوفيات.

وذكر لاوترباخ أن الاضطرابات النفسية سببها على الأرجح الوضع الذي تسببت فيه أزمة كورونا بوجه عام، وليس حصرا إجراءات الحماية.

ووصف الوزير تخلي الحكومة البريطانية عن الإجراءات الصارمة رغم الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بأنه "رهان غير أخلاقي"، مضيفا أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا لم يكن أسوأ من الوضع في بريطانيا، على الرغم من تمسك ألمانيا بسياستها في مكافحة كورونا الهادفة لحماية الأفراد.

وأشار لاوترباخ إلى أن تطبيق النهج البريطاني في مكافحة كورونا غير وارد في ألمانيا لأن معدل التطعيم في ألمانيا، وخاصة بين كبار السن، أسوأ بكثير من مثيله في بريطانيا، مضيفا أنه لا ينصح مطلقا بتطبيق استراتيجية مثل التي تُطبق في إنجلترا، والتي تهدف إلى التفشي الوبائي.