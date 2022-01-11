اليونان تسجل 27 ألفا و766 إصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة

سجلت اليونان 27 ألفا و766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 85 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و535 ألفا و382 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و479 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و920 ألفا و426 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.