بولندا تعتزم إلغاء العديد من الضرائب لكبح جماح التضخم

تعهدت حكومة بولندا بإلغاء الرسوم على كل شيء بدءً من الغذاء إلى الوقود لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التصدي للغضب الشعبي بسبب الإصلاح الضريبي الفاشل الذي أدى إلى زيادة معاناة بعض العمال الأشد فقرا.



وفي ثاني حزمة تقدمها الحكومة لمكافحة التضخم في غضون عدة أشهر، قال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي إن الحكومة ستخفض مؤقتًا ضريبة القيمة المضافة على البنزين وستلغيها على الأطعمة الأساسية والأسمدة والغاز الطبيعي، اعتبارًا من فبراير المقبل.



وحث رئيس الوزراء تجار التجزئة على الاستجابة لهذه الإجراءات من خلال خفض الأسعار، داعيا المواطنين إلى توخي "الحذر" من التعامل مع المتاجر التي لا تتجاوب مع خفض الرسوم.



وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أغلب البولنديين لا يستطيعون النوم بسبب الفواتير المرتفعة.. المعروف أن التضخم ناجم عن عوامل خارجية لكن علينا إيجاد طرق للسيطرة على الأسعار"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.