ساوثهامبتون يكتسح برنتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

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اكتسح ساوثهامبتون ضيفه برنتفورد 4 /1 اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يان بيدناريك بهدف مبكر لساوثهامبتون بعد مضي خمس دقائق من بداية المباراة ثم أدرك فيتالي جانيلت التعادل لبرنتفورد في الدقيقة 23 لكن صاحب الأرض استفاد من الهدف العكسي الذي سجله الفارو فرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أحرز أرماندو بروخا الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 49 وتكفل تشي آدمز بالهدف الرابع في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة عن برنتفورد صاحب المركز الثالث عشر.