السعودية: أنابيب الشرق المتكاملة تحدد النطاق السعري للطرح بين 72 و80 ريالا للسهم

أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" في السعودية، تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، وأوضحت أن تحديد النطاق السعري سيكون بين 72 و80 ريالا للسهم الواحد.

وأفادت الشركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بأن عملية الطرح تتمثل بـ6 ملايين و300 ألف سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس مال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

وأكدت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة يبلغ 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليونا و49 ألفا و999 سهما.

وأشارت إلى أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

يذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم وتنتهي 17 يناير الجاري.