انتقد أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر السابق، تصريحات كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، التي أكد خلالها أنه تولى تدريب المنتخب من أجل الوصول لكأس العالم.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية: «لا يجوز إطلاقا الحديث عن الوصول إلى كأس العالم فقط، نحن منتخب مصر منتخب كبير وله الأسبقية».

وأضاف: «منتخب مصر دائما مرشح للفوز بأي بطولة يشارك فيها، لكنه تحدث بالأمس عن أنه يريد إزالة العبئ عن اللاعبين لكنه غير موفق في تصريحه وليس في محله».

وأكمل المحمدي: «وجود تريزيجيه في التشكيل الأساسي هو مخاطرة كبيرة خاصة أنه لم يشارك منذ أكثر من 9 أشهر وإصابته بقطع في الرباط الصليبي».

وواصل: «لكن في النهاية تريزيجيه لاعب كبير وإذا كان في حالته سيكون مفيدا ومن أفضل اللاعبين في المنتخب».

وأتم: «في أول ربع ساعة أعتقد أنه سيكون هناك حذر كبير بين اللاعبين سواء لمصر أو نيجيريا، مثل بقية مباريات البطولة».