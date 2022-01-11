أعلنت شركة صناعة مواد البناء السويسرية هولسيم جروب، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق للاستحواذ على شركة "بي.آر.بي" جروب الفرنسية لصناعة مواد البناء المتخصصة.

ولم يتم الإعلان عن الشروط المالية للصفقة المنتظر اتمامها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتنتج بي.آر.بي جروب منتجات وحلول بناء تتكامل بشدة مع منتجات هولسيم وتوسع نطاق عمل الشركة السويسرية لتشمل السوق سريعة النمو لمستلزمات صيانة وتجديد المباني.

ومن المتوقع أيضا أن تدعم صفقة الاستحواذ هدف هولسيم في الوصول بحصة الحلول والمنتجات المتخصصة إلى 30% من إجمالي مبيعاتها بحلول 2025، من خلال الدخول إلى القطاعات الأكثر جاذبية في سوق مواد التشييد، بدءً من أنظمة الأسقف إلى مواد العزل والتجديد.

يذكر أن بي.آر.بي جروب التي تقدر مبيعاتها خلال العام المالي الحالي بنحو 340 مليون يورو (385.1 مليون دولار) موردا لمجموعة واسعة من حلول البناء عالية الأداء، بدءًا من الطلاء وحتى مواد العزل واللصق وأنظمة الأرضيات ذات الكفاءة في توفير الطاقة وحلول تجديد المباني.