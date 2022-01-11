تعد الجزائر بقيادة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، من أبرز المرشحين لتكرار إنجازها في نسخة "مصر 2019" والحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، لكن المشوار لن يكون مفروشاً بالورود، عندما تبدأ اليوم حملة الدفاع عن لقبها، بمواجهة سيراليون، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا في الكاميرون.

ويسعى المنتخب الجزائري، الذي توّج أيضا بالبطولة حينما استضافها على ملاعبه، عام 1990، إلى التقدم خطوة أخرى نحو تحطيم الرقم القياسي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، والذي يحمله المنتخب الإيطالي (بطل أوروبا) حاليا.

وحافظ منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة الـ19 بكأس الأمم الأفريقية، على سجله خاليا من الهزائم في 34 مباراة متتالية بمختلف البطولات. وإذا أراد الانفراد باللقب العالمي، عليه تفادي الهزيمة في مبارياته الأربع القادمة في المسابقة القارية.

سلسلة اللاهزيمة للخضر، بدأت منذ نوفمبر 2018، حينما تغلب 4 / 1 على منتخب توغو، لتتواصل نتائجه الإيجابية في جميع المنافسات، كان آخرها فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الغاني وديّاً يوم الأربعاء الماضي، استعداداً للبطولة القارية بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن المشوار الجزائري في أمم إفريقيا، سيمر أيضا عبر غينيا الاستوائية في الجولة الثانية بالمجموعة يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم بمواجهة صعبة للغاية ضد منتخب كوت ديفوار في 20 يناير المقبل، والتي سوف تشكل الاختبار الحقيقي له في دور المجموعات.

كسر الأعراف

لتكرار إنجازهم الأخير عام 2019 في مصر، يتعيّن على "الخضر" كسر الأعراف في النجاح فيما فشل فيه آخر خمسة أبطال إفريقيين في الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ 16 في تحدٍّ كبير أمام رجال المدرب جمال بلماضي.

وجدد الأخير ثقته بمجموعة اللاعبين الفائزة بلقب 2019، إذ تضم التشكيلة الحالية العديد من الأسماء البارزة وعلى رأسهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وسفيان فيغولي، لاعب وسط غالطة سراي التركي، واسماعيل بن ناصر وآدم وناس، لاعبي ميلان ونابولي الإيطاليين على الترتيب، بالإضافة للحارس وهاب رايس مبولحي، المحترف في صفوف فريق الاتفاق السعودي.

فيما سيلتحق المدافع مهدي تاهرات (الغرافة القطري) بمنتخب بلاده الاثنين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي قضاها في الدوحة إثر إصابته بفيروس كوفيد-19.

"نحن الأوفر حظا"

ويتوقع رياض محرز أن تكون "هذه النسخة أصعب من النسخة الماضية"، وفق ما جاء على لسانه في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الخضر عشية أول مباراة.

وتابع: "سيكون المستوى أعلى بعد التطور الذي طرأ على المنتخبات الأخرى، لكننا جئنا إلى هنا مع الطموح والتصميم لتكرار ما قمنا به عام 2019 وتحقيق أشياء عظيمة مجدداً".

التصميم على الاحتفاظ باللقب شكل أيضا محور تصريحات سفيان فيغولي في حوار له مع وكالة فرانس برس نشرته الاثنين.

فبثقة عالية يقول لاعب غالطة سراي: "نحن الأوفر حظًا، لكننا لن نكون في مأمن من المفاجأة، علينا أن نأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى، ونحلّلها، وبمجرّد دخولنا أرض الملعب، أن نقدّم الأفضل، لا نريد أن نخفي رغبتنا، فنحن نريد الاحتفاظ باللقب، هذا هو المستوى الأعلى الذي نقدمه والذي سيستمر لسنوات، اليوم نحن الفريق الذي يتطلع الجميع للتغلب عليه وسنحاول الاستمرار على هذا المنوال، الهدف هو الفوز مرة أخرى في الكاميرون".