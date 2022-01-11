بوينج تختار شركة كولينز لتوريد أنظمة الطاقة الكهربائية الجديدة للقاذفات بي-52

أعلنت شركة الصناعات الجوية الأمريكية العملاقة بوينج اعتزامها تحديث طائراتها باستخدام جيل جديد من أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من إنتاج شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأمريكية كولينز أيروسبيس الموجودة في ولاية نورث كارولينا.



وتعتبر هذه الخطة جزءا من جهود القوات الجوية الأمريكية المستمرة لتحديث طائراتها القاذفة بي-52 واستمرارها في العمل حتى خمسينيات القرن الحالي.



وستورد شركة كولينز إحدى شركات مجموعة رايثيون تكنولوجيز للصناعات العسكرية أنظمة الطاقة الجديدة.



وستكون أنظمة توليد الطاقة الكهربائية الجديدة تحديثا للنظام الحالي الموجود في الطائرات القاذفة بي-52 والمستمر منذ 70 عاما، حيث سيكون النظام الجديد أكثر كفاءة ويحتاج إلى كمية أقل من طاقة المحرك لكي يعمل.



وسيساهم هذا التحديث في تحقيق هدف القوات الجوية الأمريكية لخفض استهلاك الوقود بنسبة 30% في الطائرات بي-52 إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها.