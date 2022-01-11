في دراسة جديد صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تناول الباحثون معدلات انتشار الكحوليات في مصر، والعوامل المؤثرة فيها، التي من أهمها الخصائص الديموجرافية لشاربيها وسياق تناولها، والأفكار، والمعتقدات التي تؤثر فيها.

وطبقت الدراسة، على عينة مكونة من 25 ألف أسرة بمدى عمري من 12 إلى 60 عاما من مختلف المحافظات، من خلال استمارة استبيان مكونة من 107 أسئلة، لتتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات بشأن انتشار الكحوليات في المجتمع المصري.

وعرضت الدراسة النتائج المتعلقة بنسبة انتشار شرب الكحوليات في العينة ككل، والمتعلقة بمتغيرات النوع والعمر، والحالة الاجتماعية، والتعليم والمهنة، وكذلك المتغيرات المرتبطة بسياق شرب الكحوليات، ونوع المشروب الكحولي الذي يتم تناوله، وأسباب الاستمرار والتوقف عن الشرب، وصولا إلى النتائج المتعلقة بالأفكار والمعتقدات المرتبطة بالكحوليات.

وكانت من ضمن المحاور، التي تناولتها الدراسة هي الأفكار الشائعة عن الكحوليات، إذ وجدات أن هناك مجموعة من الأفكار الشائعة تسيطر على الأفراد وتعد هي من أهم الأسباب الدافعة إما لشرب الكحوليات وإما العزوف عنها.

وكانت هناك مجموعة من الأفكار حول الكحوليات بعضها سلبي وبعضها إيجابي، أما عن الأفكار السلبية الرافضة لشرب الكحوليات فتمثلت في أن شرب الكحوليات حرام، وقد جاءت تلك الفكرة بنسبة 93.3%، وأن "شرب الكحوليات أضراره خطيرة على الجسم" بنسبة 85.1%، وأن شرب الكحوليات يضعف القدرة الجنسية بنسبة 21.1%.

وعن ذلك يقول الباحثون: "نجد أن فكرة تحريم الكحوليات تتفق مع رفض الدين الإسلامي والمسيحي لشربها، فضلا عن المعلومات التي يتم تداولها عبر الإنترنت والتلفاز وكثير من البرامج والكتابات عن الأضرار الناجمة عن تناول الكحوليات من أنه يؤذى الكبد أو يضعف القدرة الجنسية وما إلى ذلك".

كذلك كانت هناك مجموعة من الأفكار الإيجابية التي تدعم ثقافة شرب الكحوليات تمثلت في أن شرب الكحوليات يهدئ الأعصاب بنسبة 14.9%، وأن شرب الكحوليات نوع من الوجاهة الاجتماعية بنسبة 14.1%، وأن شرب الكحوليات بيساعد الواحد إنه ينسى همومه بنسبة 13.5%.