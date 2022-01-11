سيلفاكير يوفد للبرهان مبعوث الرئاسة برسالة خطية

بعث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رسالة خطية إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، لتعزيز سُبل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وسلم الرسالة الدكتور كاستيلو قرنق رينج لوال مستشار رئيس جنوب السودان لشئون الرئاسة.



وأكد مستشار شئون الرئاسة بجنوب السودان، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة جنوب السودان والجمهورية السودان الشقيقة، وعلى التضامن مع شعب السودان الشقيقة في تلك المرحلة الاستثنائية، معرباً عن تطلّع بلاده لتعزيز التعاون مع جمهورية السودان في المرحلة المقبلة لاسيما في مجال إعادة تأهيل خط السكك الحديد الرابط بين السودان وجنوب السودان وسبل فتح المعابر بين البلدين.



كما أكد الدكتور كاستيلو قرنق، أنّ دولة جنوب السودان تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار جمهورية السودان، موضحاً أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي السوداني يعدّ أمراً سيادياً.



وشدّد على أنّ السودان قادرة على تجاوز استحقاقات تلك المرحلة بأبعادها السياسية والأمنية الاقتصادية والمؤسسية بكل نجاح، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب جمهورية السودان في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها السياسية والاقتصادية.