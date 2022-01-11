شركة غزل المحلة لكرة القدم تجري اكتتابا عاما الفترة المقبلة

تجري شركة غزل المحلة لكرة القدم اكتتاب عام خلال الفترة المقبلة، لتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –فى كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب.

وفي ديسمبر 2021، تم تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه.