وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن عمر 65 عاما

توفى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، حسبما أكد روبرتو كويلو المتحدث باسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقال كويلو إن ساسولي توفى عن عمر ناهز 65 عاما، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى ببلدية أفيانو الإيطالية.



وكان البرلمان الأوروبي أكد أمس الاثنين أنه تم نقل ساسولي إلى المستشفى في إيطاليا في 26 ديسمبر الماضي "بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في الجهاز المناعي".



وكان السياسي الإيطالي المنتمي ليسار الوسط ، مكث عدة أيام في المستشفى في سبتمبر الماضي للعلاج من التهاب رئوي. واضطره المرض أيضا للتغيب عن الجلسة الافتتاحية العامة للبرلمان التي عقدت في أكتوبر الماضي.



ولم يرد مستشفى سنترو دي رايفريمنتو أونكولوجيكو لعلاج الأورام في بلدية أفيانو على طلبات الحصول على معلومات صباح اليوم الثلاثاء.



وكان ساسولي قد صرح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية الشهر الماضي بأنه لا ينوي الترشح لإعادة انتخابه لرئاسة البرلمان الأوروبي في مطلع عام 2022.



وقال كويلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سيتم الإعلان عن موعد مراسم تشييع الجنازة ومكانها في غضون الساعات المقبلة.



وولد ساسولي في مدينة فلورنسا الإيطالية ، في 30 مايو عام 1956، وشغل عضوية البرلمان الأوروبي لأكثر من 10 سنوات، بعد أن تحول من سلك الصحافة إلى مضمار السياسة.



وترك ساسولي بعد وفاته زوجة واثنين من الأبناء.