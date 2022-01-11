تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقري مطول وشدموه وتطون التابعة لمركز إطسا، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، وذلك بحضور خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، بدأت بتفقد أعمال تبطين بحر أبو المير بطول 7.5 كم، والذي يخدم نحو 2600 فدان، وذلك ضمن أعمال التبطين التي يجري تنفيذها بمركز إطسا بطول 40 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال الحائط الخرساني الساند التي يجري تنفيذها على البحر نفسه بطول 1 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، عدد 4 كباري تم إنشاؤها على بحر أبوالمير بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه، وتشمل كباري "النصف" و"العلو" و"القبالى 2" و"الخمس"، لخدمة الأهالي والأراضي الزراعية الواقعة على جانبي البحر، وكذا تفقد أعمال خط مياه الشرب الجاري تنفيذه بالطريق الموازي للبحر بطول 12 كم، حيث ستتم الأعمال على 3 مراحل بأقطار 630 مم، و560 مم، و400 مم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر مايو المقبل لخدمة المواطنين.

وأضاف معاون المحافظ، أن جولة محافظ الفيوم، شملت أيضاً تفقد المجمع الزراعي بقرية شدموه المقام على مساحة 1980 مترا، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 5.4 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به نحو 20 %، كما تفقد المجمع الخدمي بالقرية المقام على مساحة 450 متر من 3 طوابق بإجمالي مساحة 1350 مترًا.

ويضم وحدة محلية ومكتب تموين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد وآخر للتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبني نحو 9,2 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 80 %، كما تم تفقد مركز شباب شدموه المقام على مساحة 493 مترا، ويضم مقر إداري وصالة "جيم" وصالة بلياردو وقاعة لألعاب البنج بونج، بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به نحو 80%.

وتابع معاون المحافظ، أن الجولة تضمنت أيضاً تفقد المجمع الزراعي بقرية تطون على مساحة 760 متر ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد بتكلفة تبلغ نحو 5.4 مليون جنيه، وتبلغ نسبة تنفيذ الأعمال حتي الآن نحو 5%.

كما تفقد المجمع الخدمي بالقرية المقام على مساحة 900 متر ويضم مركز تكنولوجي ووحدة محلية ومكتب بريد وآخر للتموين وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي، بتكلفة 9.2 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 60%، وكذا تفقد أعمال إنشاء المركز الطبي النمطي بتطون طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل على مساحة 900 متر، وأعمال رفع كفاءة مبني الوحدة الصحية بالقرية على مساحة 2200 متر، وأعمال رفع كفاءة نقطة الإسعاف على مساحة 150 متر، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 10%.

كما تفقد محافظ الفيوم مركز تطعيمات لقاح فيروس كورونا، مشدداً على أهمية تلقى المواطنين لجرعات اللقاح حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

فيما تفقد "الأنصاري" أعمال توسعة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بتطون، والتي تشمل إنشاء جناح جديد على مساحة 2250 متر، ويضم المبني 7 فصول دراسية ومعامل وحجرات للأنشطة، بجانب رفع كفاءة مبني المدرسة القديم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال شهر يناير الجاري، تمهيداً لدخول المدرسة الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد محافظ الفيوم على مسئولي الشركات المنفذة، الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.