 غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية اسطال بمركز سمالوط - بوابة الشروق
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غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية اسطال بمركز سمالوط

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 5:34 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، غداً الأربعاء، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية اسطال بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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