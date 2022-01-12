أنشيلوتي: لسنا الأقرب للفوز بكأس السوبر الإسباني

أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظا للفوز على برشلونة والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء في الرياض، مؤكدا أنه سيشعر بالقلق لو فكر فريقه بهذه الطريقة.

ويلتقي الفائز من مباراة الكلاسيكو في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين اتلتيك بيلباو واتلتيكو مدريد.

ويتصدر الريال جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن برشلونة صاحب المركز السادس.

وقال انشيلوتي اليوم الثلاثاء "سأشعر بالقلق لو فكر اللاعبون في أننا الأقرب للقب، لكنهم لا يفكرون بهذه الطريقة ، يفكرون في ضرورة القيام بكل شيء من أجل الفوز".

وأضاف "هذه المباريات دائما متوازنة بصرف النظر عن الفجوة بين الفريقين في جدول الترتيب ، مثلما كانت مواجهة الدوري متوازنة".

وأوضح انشيلوتي "عندما تخوض مباراة فمن الممكن أن تربح أو تتعادل أو تخسر ، المباراة ستختار الفائز ، علينا أن نلعب بأفضل مستوى لنا ، نواجه فريقا قويا ولديه نفس الهدف، وهو بلوغ النهائي".