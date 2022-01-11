عقدت الدكتورة إیناس سمیر، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء اجتماعًا، بحضور المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والمهندس عيسى متولي، مدير الإنارة وترشيد الطاقة بجنوب سيناء، والمهندس محمد سلامة، رئيس هندسة كهرباء شرم الشيخ، والمهندسة فاطمة السباعي، رئيس قطاع شئون التجارية لشمال وجنوب سيناء؛ لتنسيق أعمال توصيلات التيارات الكهربائية العشوائية، ومسارات الكابلات غير الآمنة التي يستخدمها أهالي الرويسات بشرم الشيخ بشكل عشوائي؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات والخطورة التي تواجه أهالي منطقة الرويسات بسبب التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي من علي سطح الأرض.

وأكدت نائبة المحافظ، على ضرورة إيجاد حلول نهائية لهذا الخطر الذي يهدد حياة المواطنين وخاصًا الأطفال، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين لإضافة إلى الحفاظ على المال العام.

وتوصل الجميع إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء المتمثلة في هندسة كهرباء شرم الشيخ، تقوم بإنشاء شبكة كهرباء خاصة بمنطقة الرويسات، وتركيب عدادات كودية للمباني من استثمارات الشركة.