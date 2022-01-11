علاج بالروبوت والواقع الافتراضي يعيد لشاب إماراتي القدرة على السير

استعاد شاب إماراتي القدرة على الحركة والسير، بعد تعرضه لإصابات حادة وكسور بالعظام نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادته سيارته.

وتعرض الشاب الإماراتي عويضة القبيسي (21 عاما) لحادث خلال قيادته سيارته ما أدى إلى انقلابها وخروجه منها، وتسبب الحادث في إصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده وإصابات حادة افقدته قدرته على الحركة بمفرده.

ودخل عويضة مستشفى التأهيل التخصصي بأبوظبي وخضع لبرنامج إعادة تأهيل مكثف باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وفي غضون شهرين تمكن عويضة من المشي بالعكاز.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي إن الشاب لم يكن قادرا على الحركة أو الوقوف عندما دخل المستشفى، وخضع لتأهيل بروبوت متخصص إضافة إلى جلسات بالواقع الافتراضي تسهم في سرعة التأهيل.

وأضاف القاسمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عويضة بدأ في التدرج بالعلاج عن طريق استخدام المشاية الطبية ثم انتقل للاعتماد على العكاز فقط، وبعد ذلك استطاع المشي بشكل طبيعي، وخلال ثلاثة شهور عاد عويضة لممارسة حياته وأنشطته اليومية بشكل طبيعي.