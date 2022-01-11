قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الجيل المقبل سيكون المسؤول عن عدم تسبب التغيرات المناخية في عواقب أكثر سوءًا، مشيدًا بتطرق منتدى شباب العالم إلى الملف ضمن فعاليات جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال قمة المناخ «COP 26» عن الدول النامية والإفريقية، وكان مهتمًا بحصول الدول النامية على الدعم المالي المقدر بـ100 مليار دولار من الدول المتقدة المتسببة في الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن مؤتمر «جلاسكو» للمناخ لم يأتِ بثماره كاملة بالنسبة لملف تمويل المناخ، موضحًا أنه يضع أملًا كبيرًا على مؤتمر شرم الشيخ للمناخ «COP 27» لإلزام الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للتخفيف من حدة التغيرات المناخية.

ولفت نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إلى أن منتدى شباب العالم يجمع الشباب من مختلف الأنحاء لطرح قضايا تهم الدول بشكل كبير، قائلًا إن الشباب بمثابة قوة تأثير وضغط على الحكومات للتعامل مع التغيرات المناخية بصورة أفضل.

وذكر أن مدينة السلام شرم الشيخ سيكون له تأثير كبير في قمة المناخ المقبلة، منوهًا إلى أن مصر من أكثر الدول الإفريقية تضررًا من التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الغازات الدفيئة الصادرة من الفحم والبترول.

وأوضح أن مصر حريصة على إنتاج الطاقة البديلة عن طريق محطة «بنبان» للطاقة الشمسية في أسوان وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق جبل الزيت والزعفرانة، معربًا عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية بعمل غابات لها تأثير كبير في تقليل ثاني أكسيد الكربون وزيادة معدلات الأكسجين.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.