رئيس جامعة جنوب الوادي: منتدى شباب العالم رسالة حب وأمان من أرض الحضارة إلى كل العالم

قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي أن عقد منتدى شباب العالم رسالة حب وأمان من مصر بلد الأمان إلى كل العالم وبداية انتصار حقيقى على مخاوف العالم من " كوفيد 19 "، مشيرا إلى أن حضور ممثلين من 196 دولة إلى أرض السلام هي أيضا رساله منهم إلى العالم بأن مصر كانت قديما وحاليا نقطة تجمع لكل الفئات والأجناس والأديان، وأن التاريخ لازال يسطر كلماته من مصر وإن غاب عنها أحيانا إلا أنه يشتاق إلى حروفه على جدرانها ورسوماته على أبوابها وهذا قدرها وقدر من يحكمها في تنوير العالم وإشاعة الثقافه التي تجمع ولا تفرق.

ووجه غرباوى الشكر للقيادة السياسية التى استطاعت حشد هذا العدد من الشباب والقيادات على أرض مصر وشكر المنظمين على تخصيص معظم فعاليات اليوم الأول حول الإجراءات الاحترازية وكيفيه خروج العالم من قارورة كورونا الخانقة وكيفيه التعامل مع تحوراته.

وأضاف أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.