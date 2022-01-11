إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل شخص في طما بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في شأنه، وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر مارس 2022 للمطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شخص بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبد الحميد حسن.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2011 بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة للمدعو "ن. م" 40 عاما، عامل، وآخرين تهمة قتل المجني عليه "ش. ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، وأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.