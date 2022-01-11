ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بصدد تجديد عقده مع النادي مع زيادة راتبه بالفريق الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 .

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفرنسي الدولي كومان بصدد توقيع عقد جديد، لفترة طويلة، خلال الأيام المقبلة، من شأنه أن يجعله ضمن اللاعبين الثلاثة الأعلى أجراء في بايرن ميونخ.

وكان كومان انضم إلى بايرن ميونخ عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي ومن المفترض أن يستمر عقده الحالي حتى عام 2023 .

وسجل كومان هدف الفوز 1 / صفر في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .

وخضع كومان /25 عاما/ في وقت سابق من الموسم الجاري لعملية بسيطة في القلب، لكنه قال إن حالته أصبحت أفضل بكثير حاليا.

وارتبط اسم كومان بالانتقال إلى أندية بارزة أخرى، لكن تجديد العقد يشكل نبأ سارا لبايرن ميونخ الذي مدد تعاقده في العام الماضي مع لاعبي خط الوسط جوشوا كيميش وليون جوريتسكا لفترة طويلة.