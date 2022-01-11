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ندوة عن الصحة العامة والأمراض المشتركة وطرق العدوى في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 7:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 7:17 م

شهدت محافظة بورسعيد، ندوة بعنوان "الصحة العامة والأمراض المشتركة.. المسبب وطرق العدوى والسيطرة"، في قاعة الإرشاد بمديرية الزراعة.

وحاضر في الندوة الدكتورة أماني شلبي، والدكتور أحمد مرسي، عن خطورة أمراض السعار والدرن والبروسيلا وكيفية السيطرة عليها والوقاية منها، بالتعاون بين مديرية الزراعة برئاسة المهندس حسني عطية، ومديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور عاطف عيسى، ومعهد بحوث صحة الحيوان فرع بورسعيد برئاسة الدكتورة أماني شلبي، وإدارة الصحة العامة برئاسة الدكتور أحمد مرسى، والدكتورة مريم شعبان رئيس القسم.

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