أعرب المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، عن تقديره للحديث عن ملف الأزمات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية تحدث في كل أنحاء العالم لكن بدرجات متفاوتة.

وأضاف خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أن بعض الدول تتأثر بشدة بالتغير المناخي ولا قدرة لهم على التكيف مع التغيرات المناخية؛ نظرًا للصراعات والحروب، منوهًا إلى وجود قدرات محدودة لطاقات المجتمعات للتكيف مع تلك التغيرات.

وأشار إلى أن إقامة الدورة الـ27 من قمة المناخ في مصر هذا العالم أمر مهم للغاية؛ لأن منطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية أكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، متابعًا: «نحتاج الجهود السياسية للحد من آثار التغيرات المناخية».

وتابع: «نحاول كمؤسسة أن نعمل على بناء قدرات المجتمعات المتأثرة لتصبح أكثر مرونة للصدمات الحادثة نظرا للتغيرات المناخية والطبيعية، ونؤمن بأهمية احترام قوانين الإنسانية لتحافظ على البيئة الطبيعية وبناء قدرات المجتمعات المعرضة لآثار التغير المناخي».

وشدد على أهمية التغيرات المناخية على أرض الواقع، مضيفًا: «يتعين علينا الوصول إلى الناس المهمشة والضعيفة، ونحتاج لخلق التغيير وكيفية التعامل مع تلك الأمور، يجب أن نعمل على المستوى الاستراتيجي والتطبيقي حتى تتمكن المجتمعات من التكيف مع التغيرات المناخية».

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.