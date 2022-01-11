توجيه تهمة الإرهاب للمشتبه به في حريق برلمان جنوب إفريقيا

وجهت السلطات الأمنية في جنوب إفريقيا، تهمة الإرهاب للمشتبه به في حريق مقر الجمعية الوطنية "البرلمان" في مدينة كيب تاون الذي اندلع الأسبوع الماضي وتسبب في تدمير جزء من المبنى بعد جهود استمرت أكثر من 24 ساعة للسيطرة على الحريق.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الثلاثاء، أن الشرطة في البلاد أوقفت رجلا يبلغ 49 عاما ويدعى زانديل كريسماس مافي داخل مجلس النواب، وهو متهم بـ"السطو وإضرام النار عمدا"، وسيحاكم بتهمة تهديد ممتلكات الدولة، على ما أوضحت في بيان وحدة شرطة النخبة في جنوب إفريقيا، وسيمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

وأضاف الراديو أنه جاء في نص التهمة الجديدة أن المتهم مذنب بارتكاب جريمة مخالفة أحكام حماية الديمقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة، حسب الوثيقة القضائية.

يذكر أن المبنى الضخم يتكون من 3 أجزاء، يضم أحدها الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمقاطعات وهو المجلس الثاني في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم، حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.

كان الحريق قد اندلع الأسبوع الماضي قرابة الساعة الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد في أقدم جناح بالمبنى الذي أنجز بناؤه العام 1884، ويضم قاعات مغطاة بخشب ثمين، وبنيت الملحقات الأخيرة في عشرينيات وثمانينيات القرن الماضي.