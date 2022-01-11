ألمانيا: ضبط امرأة سرقت طوال سنوات ملابس ولعبا بأكثر من 10000 يورو

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ظلت امرأة في ألمانيا على مدار سنوات تسرق ملابس ولعبا تجاوزت قيمتها 10000 يورو وكانت تخزن مسروقاتها في منزلها.

وذكرت الشرطة في منطقة بافاريا العليا اليوم الاثنين أنه تم العثور في مسكن المرأة على المسروقات معبأة في أكثر من 300 كيس قمامة موزعة داخل الشقة وفي القبو وفي الشرفة.

وكانت المرأة شوهدت أثناء محاولتها السرقة في محل في مدينة فيلسبيبورج لكنها تمكنت من الفرار مؤقتا.

وسرعان ما تمكنت الشرطة من ضبط المرأة نظرا لدقة أوصاف شهود العيان لها فضلا عن كونها معروفة للشرطة بأنها لصة.

وقد عضت المرأة أصبع أحد أفراد الشرطة الذين قدموا لتفتيش شقتها.

ووفقا للشواهد الأولية، فقد جمعت المرأة مسروقاتها على مدار مدة لا تقل عن خمسة أعوام.

وقال متحدث باسم الشرطة إن من غير المعروف بعد لماذا سرقت المرأة كل هذا الكم الكبير من الملابس واللعب ولماذا لم تستخدمها.