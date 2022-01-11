الأمين العام للأمم المتحدة يعزي بضحايا العاصفة الثلجية في باكستان‎‎

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خالص تعازيه لحكومة باكستان وشعبها في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة مري الجبلية السياحية قرب العاصمة إسلام آباد.

وأكد الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان وعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا.

جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 21 شخصًا في باكستان لقوا مصرعهم داخل سياراتهم، بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية في مدينة مري الجبلية الواقعة شمال شرقي العاصمة إسلام آباد.