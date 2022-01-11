الكرملين: لا نرى ما يدعو للتفاؤل بشأن المحادثات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن موسكو لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وقال بيسكوف، في إطار تقييمه للمحادثات التي جرت أمس في جنيف، بين الوفدين الروسي والأمريكي، حول التوصل لضمانات أمنية وفقا لـ"روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، إن ما يهم في المفاوضات هي النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، موضحا أنه ليس هناك ما يمكن قوله حول النتيجة حتى الآن، وأن هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح.

وتابع: "الآن، للأسف، من غير الممكن استخلاص أي استنتاجات أخرى".