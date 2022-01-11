ألمانيا: إصابة شرطيين خلال مظاهرات مناوئة لسياسات كورونا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية، اليوم الثلاثاء، تعرض أفراد شرطة لتعديات ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بينهم خلال مظاهرات ضخمة مناوئة لسياسات مواجهة فيروس كورونا، شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص أمس الإثنين.

وأفادت البيانات الصادرة عن الوزارة بأن عدد الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات أمس وصل إلى مستوى غير مسبوق في الأيام الماضية، حيث تجاوز 50 ألف شخص تقدمهم مناوئون للتطعيم الإجباري الذي يجري نقاشه في الوقت الحالي ومنتقدون للقيود التي فرضتها سياسة كورونا.

وكانت الشرطة نشرت أمس 2500 فرد لتأمين 287 تجمعا لمناوئي سياسة كورونا، كان أكبرها في مدينة بفورتسهايم بـ1800 شخص، وبراكنهايم بـ1700 شخص.

وقال المتحدث إن أغلب المظاهرات لم يتم الإخطار عنها من قبل لكنها سارت بشكل سلمي على نحو واسع، غير أن الوزارة أفادت بتحرير محاضر في 108 جرائم و381 مخالفة إدارية وقعت خلال هذه المظاهرات.

ومن جانبه، قال وزير داخلية الولاية توماس شتروبل محذرا من جديد: "هناك في شوارعنا في الوقت الراهن خليط متفجر من المتطرفين من اليمين واليسار ومواطني الرايخ وأنصار الإدارة الذاتية ونظريات المؤامرة وأنصار الطوائف".

وشهدت الولاية أيضا مساء أمس مظاهرات مضادة لمناوئي سياسة كورونا، وذكرت الشرطة أن ما يصل إلى 600 شخص شكلوا سلسلة بشرية في مدينة مانهايم في إحدى المظاهرات المضادة.