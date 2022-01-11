الرئيس السيسي يتفقد معرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

الوقائع المصرية تنشر قرار النيابة برفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الإرهابيين

انتشال جثمان الضحية السادسة من ضحايا غرق سيارة من أعلى معدية في المنوفية

السيطرة على حريق هائل في شونة قطن بقرية كوم مهنا في كفر الزيات

نائبة تطالب بإنشاء كوبري علوي على النيل بموقع حادث سقوط سيارة من أعلى معدية بمنطقة القطا في الجيزة