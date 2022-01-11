الرئيس السيسي يتفقد معرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

الأكثر قراءة
حلم الأسمرات.. القبض على المخرج حسني صالح في واقعة سرقة معدات التصوير بأكتوبر
كوبر: طلبت ترحيل رمضان صبحي من الجابون 2017.. وهذا سبب خلافي مع حسام غالي
بعد تصريحاتها الأخيرة.. طليق نيللي كريم: «إحنا مش أصدقاء وربنا يهنيها»
يوسف الحسيني عن الراحل وائل الإبراشي: «كان مهددا بالقتل»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
الخروج من دور المجموعات
بلوغ ربع النهائي
بلوغ نصف النهائي
بلوغ النهائي
النتـائـج
تصويت
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
صرح بذلك السفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية.