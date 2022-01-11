 الرئيس السيسي يتفقد معرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يتفقد معرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 5:45 م

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

صرح بذلك السفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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