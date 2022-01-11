الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بالإسماعيلية

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أجرى الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، جولة ميدانية اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار تكليف السيد القصير وزير الزراعة، بمتابعة توفير وصرف الأسمدة، وتنفيذ الآليات والتوجيهات لإنجاح تلك المنظومة، وكذلك متابعة جهود رفع كفاءة أصول الوزارة في المحافظات.

وشدد الفولي، في بيان لوزارة الزراعة، على ضرورة توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها مع تحصيل المديونيات المستحقه للهيئة لدي المنتفعين.

من ناحيته، وجه وجه مستشار وزير الزراعة للمتابعة، جميع القائمين بعمليات صرف الأسمدة بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في عمليات التوزيع، وأيضا ضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لتحقيق العائد المناسب.

و‏أكد صالح، أن تلك الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم وأيضا متابعة رفع كفاءة الأصول.

وشملت الجولة أيضا زيارة المزرعة النموذجية للزيتون المقامة بمحطة بحوث الاسماعيلية، وكذلك زيارة جمعيات الإصلاح الزراعي بمركز القصاصين والتل الكبير ومحطة البحوث بالاسماعيلية.