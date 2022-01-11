نائب: الاستراتيجية الوطنية فرصة ذهبية لملف حقوق الإنسان في مصر

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُمثّل فرصة ذهبية لملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية تُحدِّد أولويات هذا الملف، باعتبار أنّ هذا الملف متكامل سواء اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو اجتماعيًّا.

وأشار إلى أنّه بعد إطلاق الاستراتيجية في سبتمبر الماضي، حدثت أربع خطوات تخص حقوق الإنسان، أولها إغلاق 12 سجنًا وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وعدم تمديد قانون الطوارئ، وقانون المسنين الذي يتضمن حقوقًا غير مسبوقة، واعتبار عام 2022 هو عام المجتمع المدني.

وأوضح أنّ اللجنة تحرص على توضيح هذه المعلومات والحقائق لجميع الفئات سواء في داخل أو خارج مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واليوم الثلاثاء، شهد الرئيس السيسي جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، أكّد خلالها أهمية انتباه الشباب لما يحدث في العالم والتفكير في الأوضاع المحيطة، منوهًا بتأثير الضرر والخراب على حقوق الإنسان.