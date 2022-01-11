تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الدول التي نجت من الخراب في المنطقة العربية باستثناء مصر، منوهًا إلى خطورة الوضع في الدول التي تشهد ذلك.

وأضاف خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء: «خريطة منطقتنا وحلقة الخراب والدمار ومعسكرات اللاجئين التي تضم ملايين البشر، يا ترى ما حقوق المواطنين ونتاج الاستمرار داخل معسكرات اللاجئين لمدة 10 سنوات؟».

وتابع: «لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونترك المواطنين البسطاء كما حدث في ليبيا واليمن والعراق والصومال وسوريا ومصر كانت هتبقى من الدول دي، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب والدمار، حد زيي في الوظيفة دي ميتكلمش كده لكن لا لازم نكون كشباب ينظر وينتبه لوجود العقلية النقدية لما يتم طرحه».