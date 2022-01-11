300 مشجع يؤازرون مصر أمام نسور نيجيريا

تشهد مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، في بطولة أمم إفريقيا، مؤازرة 300 مشجع للفراعنة.

ويستهل منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في أمم إفريقيا والمقامة في الكاميرون، بمواجهة نيجيريا، على ملعب (روميدي أدجيا) في مدينة جاروا، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية.

وسافر ما يقرب من 300 مشجع إلى الكاميرون، على نفقة الشركة الراعية للمنتخب خلال الساعات الماضية، لمؤازرة الفراعنة أمام النسور الخضر.

سفير مصر في الكاميرون، مدحت المليجي، كان قد صرح في وقت سابق، أن الحضور الجماهيري سيكون لصالح نيجيريا في مباراة مصر، في ظل قرب المسابقة بين مدينة جاروا الكاميرونية وحدود نيجيريا.

وسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور 60% من سعة المدرجات في البطولة القارية، عدا ملاعب مباريات منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، التي ستشهد حضورا يقدر بـ80% من سعة المدرجات.