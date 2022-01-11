«عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا» ببيت الغناء العربي يوم الخميس

يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، صالونه الشهري، تحت عنوان "عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يستضيف الصالون الصحفي والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد الموسيقي محمد سعد، كما يشارك بالصالون التخت الشرقي وصوليست الأوبرا الفنان محمد عبد الحميد، بصحبة أغنيات "ألفين صلاه على النبي"، و"في قلبي غرام"، و"سحب رمشه".

عبد العظيم عبد الحق ممثل وملحن مصري من مواليد 1 يناير 1905 بمحافظة المنيا، بدأ بحفظ وتجويد القرآن الكريم، ثم ظهرت مواهبه في التمثيل حيث عمل بفرقة أمين صدقي، وتتلمذ على يد الشيخ محمود صبح في مجال الغناء، التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية في عام 1948، وعمل في العديد من الوظائف حتى وصل إلى مدير التفتيش المالي والإداري بوزارة العمل، ثم قدم استقالته ليتفرغ للفن.

ومن أبرز ما قدم كانت أغنيات "تحت الشجر يا وهيبة"، و"وحدة ما يغلبها غلاب"، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات، منها "هارب من الأيام"، و"الضحية"، و"الرحيل"، و"الساقية"، كما اتجه للسينما في سن متأخرة، وشارك في العديد من المسلسلات، أبرزها مسلسل "الشهد والدموع".