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مركز روسي: متحور أوميكرون سيتفشى في البلاد مع بداية الشهر المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 3:55 م

توقع مركز جماليا الروسي للأوبئة والأحياء الدقيقة، بدء تفشي متحور فيروس كورونا أوميكرون في روسيا مع بداية الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس المركز الروسي دينيس لوجونوف اليوم الثلاثاء، إن الجانب السلبي لهذا المتحور أنه ينتشر بسرعة كبيرة مقارنة بجميع السلالات الأخرى، بينما الجانب الإيجابي هو أن عدد حالاته المحتاجة للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه أقل بأربع أو حتى 17 مرة، وذلك حسب بيانات دول كجنوب أفريقيا.

وحذر من أن معدل الإصابات في روسيا سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة أوميكرون الشهر المقبل، ناصحا السكان بتلقي اللقاح.

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