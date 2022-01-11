 زلزال بشدة 6.3 ريختر يضرب منطقة قبرص ويشعر به سكان القاهرة والمحافظات - بوابة الشروق
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زلزال بشدة 6.3 ريختر يضرب منطقة قبرص ويشعر به سكان القاهرة والمحافظات


نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 3:53 ص

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 بمقياس ريختر في قبرص، شعر بها سكان القاهرة والمحافظات.

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