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أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 بمقياس ريختر في قبرص، شعر بها سكان القاهرة والمحافظات.