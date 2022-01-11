قالت المدير العالمي لفقر الأطفال والمناخ والحضر بمنظمة إنقاذ الطفولة، إن أزمة المناخ تمس الشباب والأطفال تحديدًا، وحتى الرضع، لأنهم من سيعيشون في مناخ وحياة مختلفة تمامًا عما عاشه الجيل السابق.

وأضافت، في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك بحث مشترك العام الماضي مع جامعة بروكسيل يتعلق بتنبؤات حول الطقس والمناخ بالنسبة للأطفال المولودين في 2020 ومقارنته بالمناخ الذي عاش فيه أجدادهم في الستينيات على سبيل المثال، موضحة أنه تم التوصل إلى أن الطفل المولود في عام 2020 سيواجه حرائق وفيضانات أكثر بكثير.

ولفتت إلى التنوع الجغرافي الذي يواجهه العالم، قائلة إن عدد الموجات الحارة المتطرفة ستزيد بتسعة أضعاف في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مزيد من الفيضانات أكثر بثلاث أضعاف في نفس المناطق.

وذكرت أن انعدام المساواة سيتسبب في تأثر بعض الأطفال بالتغيرات المناخية بصورة أسوأ من غيرهم، مؤكدة أن الدول والعائلات ذات الدخل المنخفض لن يتمكنوا من مواكبة هذه الصدمات المناخية والطبيعية.

وتابعت: «لا بد أن نضع في حسباننا هؤلاء الذين يعانون أكثر من الآخرين.. نحتاج حقًا إلى التأكد من أن التمويل سيتم توصيله إلى المستويات الأكثر احتياجًا».

وأكدت أن التغيرات المناخية سببها الإنسان، لذا لا بد من إصلاح ذلك، لأن الأطفال سوف يعانون من ذلك أكثر من أي فئة أخرى، مضيفة أنه في هذا العام هناك المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون للمعونة الإنسانية، والذي يصل عددهم إلى حوالي 247 مليون شخص حسب تقارير الأمم المتحدة، وذلك بسبب جائحة كورونا، والنزاعات، والتغير المناخي في غالب الأمر.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.