الهند تسجل 428 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم /الثلاثاء/ 428 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و461 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1247 حالة بعد تسجيل 31 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 645 حالة بعد تسجيل 116 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 1711 حالة، بعد تعافي 159 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 2750 شخصا.