 ترامب: حظر صفحتى على تويتر أضر بنزاهة الإنتخابات الأمريكية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 يناير 2022 11:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ترامب: حظر صفحتى على تويتر أضر بنزاهة الإنتخابات الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 11:52 م

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن شبكة تويتر أضرت بنزاهة منظومة الانتخابات الأمريكية بحظر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج التمرد العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حظر صفحة ترامب عبر تويتر بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيدية لمبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.

ويسعى ترامب بالحصول على أمر من المحكمة يجبر الشركة على السماح له بإعادة التغريد في الوقت الذي يسعى فيه قضائيا للعودة بشكل دائم كما كان سابقا على منصة التواصل الاجتماعي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك