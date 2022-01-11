ترامب: حظر صفحتى على تويتر أضر بنزاهة الإنتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن شبكة تويتر أضرت بنزاهة منظومة الانتخابات الأمريكية بحظر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج التمرد العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حظر صفحة ترامب عبر تويتر بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيدية لمبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.

ويسعى ترامب بالحصول على أمر من المحكمة يجبر الشركة على السماح له بإعادة التغريد في الوقت الذي يسعى فيه قضائيا للعودة بشكل دائم كما كان سابقا على منصة التواصل الاجتماعي.